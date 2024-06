Razem winne porażki Lewicy? "To jest jedna z przyczyn niskiego wyniku"

Partia Razem nie jest w rządzie. Prowadzący program "Tłit" WP Patryk Michalski pytał współprzewodnicząca Lewicy Anitę Kucharską-Dziedzic jak widzi przyszłość takiego klubu, jak jedna część jest poza rządem a druga w rządzie. - Myślę, że to jest jedna z przyczyn tego niskiego wyniku, bo nie można jednocześnie mieć ciastka i zjeść ciastko - stwierdziła posłanka. Dziennikarz zapytał, co z tym zrobić. - To jest decyzja. Rozejście się nas z Lewicą Razem myślę, że będzie osłabiało Nową Lewicę i będzie osłabiało także Razem - stwierdziła. Według Kucharskiej-Dziedzic partia Razem powinna uznać, że rząd wspiera, ponieważ "w sytuacji, w której rządu nie wspierają, tylko recenzują, narażają Nową Lewicę na zarzuty, że tak naprawdę wspiera PiS". - Zwyczajnie trzeba z nimi porozmawiać twarzą w twarz, że decyzje przez nich podejmowane szkodzą Nowej Lewicy - podsumowała.

