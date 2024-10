Razem odejdzie z Lewicy? "Ja bym chciał, żeby weszli do rządu"

Pod koniec października Razem ma zdecydować o swojej przyszłości w Sejmie. Część polityków oraz działaczy chce bowiem wyjścia z klubu Lewicy i utworzenia koła. - Każda partia musi sobie odpowiedzieć na pytanie: po co jest? Jeśli jest szansa, by rządzić, to trzeba rządzić i brać odpowiedzialność za państwo. Jeżeli ktoś może rządzić i nie bierze tej odpowiedzialności, to staje tam, gdzie jest opozycja - mówił w programie "Tłit" lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Zaznaczył, że sam nie zamierza brać odpowiedzialności za decyzje partii. - Ja za nich trzymam kciuki. Ja bym chciał, żeby partia Razem razem z nami wzięła odpowiedzialność za państwo i weszła do rządu - mówił.

