Tłum za nic ma przepisy. Odpalają race jedna za drugą

W poniedziałek po godz. 14 rozpoczął się kolejny Marsz Niepodległości. Jego organizatorzy podali, że w wydarzeniu udział bierze ok. 100 tys. osób. Maszerujących ulicami stolicy ma być więcej niż w poprzednich latach.

Jarosław Misztal ze stołecznego ratusza przekazał w poniedziałek po południu, że tegoroczna edycja marszu jak dotąd przebiega "bardzo spokojnie" i w Warszawie nie odnotowano "większych incydentów". Uczestnicy zgromadzenia natomiast cały czas odpalają pirotechnikę, co jest zakazane.

Marsz Niepodległości wyruszył z ronda Dmowskiego w Warszawie, udając się w kierunku mostu Poniatowskiego. To właśnie na przeprawie odpalono race, dało się też słyszeć huk petard. Manifestacja kontynuowana jest łącznikiem na Wał Miedzeszyński i kieruje się w okolice błoni PGE Narodowego.

Jarosław Misztal, pytany o liczbę osób biorących udział w Marszu Niepodległości, wstrzymał się z szacunkami. Wynika to z faktu, że część zgromadzonych po godz. 15 nie ruszyła jeszcze z ronda Dmowskiego. Ratusz przystąpi do szacowania uczestników wydarzenia, gdy maszerujący przejdą Aleje Jerozolimskie i most Poniatowskiego.