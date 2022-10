Ratownicy wyciągnęli całą rodzinę spod gruzów. To cud, że przeżyli

Do sieci trafiło nagranie z akcji ratunkowej po wtorkowym ostrzale Zaporoża. Tego dnia celem Kremla były głównie obiekty miejskiej infrastruktury. Jeden z pocisków uderzył w dom, w którym przebywała trzyosobowa rodzina. Przed godz. 6:00 w mieście rozległy się syreny alarmowe. Mieszkańcy natychmiast ukryli się w piwnicach lub okolicznych schronach. Tak było w przypadku jednej z rodzin. Cała trójka w momencie bombardowań przebywała w swojej piwnicy. To sprawiło, że pomimo ogromnych zniszczeń budynku, udało się im przeżyć bestialski atak Rosjan. Służby nagrały moment wyciągnięcia rodziny spod gruzów. Jak przekazał we wtorek szef rady miejskiej Zaporoża Anatolij Kurtew, w wyniku ostrzału rakietowego kilka osób zginęło. Zniszczeniu uległy m.in. dwie szkoły, placówka medyczna, bloki mieszkalne i domy, a także salon samochodowy.