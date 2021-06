Rapot Episkopatu o pedofilii w Kościele. O. Gużyński: Jest w tym wszystkim pewnego rodzaju brak

Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. Wojciech Sadłoń przekazał w poniedziałek, że od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich 368 zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich. - Wciąż obszar niewiedzy jest dużo większy, niż obszar tego, co już jest nam znane - powiedział w programie "Newsroom" WP ojciec Paweł Gużyński. W konferencji wziął też udział prymas Polski Wojciech Polak. Duchowny zwrócił się do osób, które doznały cierpienia ze strony przedstawicieli Kościoła i poprosił o przebaczenie. - Ja osobiście wierzę w szczerość tych słów - skomentował o. Gużyński, podkreślając, że "jest w tym wszystkim pewnego rodzaju brak". - W strukturze sprawowania władzy w Kościele są pewnego rodzaju braki, które sprawiają, że my sami z siebie nie jesteśmy odpowiednio szybko i skutecznie reagować wobec przestępców w sutannach - tłumaczył ojciec Paweł Gużyński.