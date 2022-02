Raport z okaleczonego miasta. Osiem lat wojny w Donbasie

- Nikt nie był na to przygotowany. Wiedziałam, że muszę się schować, ale serce kazało biec do domu, gdzie został syn. Co z tego, że dorosły, ale i tak bardzo się martwiłam. Do dzisiaj nie wiem, jakim cudem przeżyłam. Kiedy po ostrzale dotarłam przed klatkę schodową, wszystko zostało zniszczone przez odłamki. Dotarło do mnie, że musiałam przebiegać między nimi - wspomina.