Raport ws. Trumpa przyjęty. "Nadużył urzędu dla swojej korzyści"

Donald Trump nadużył urzędu prezydenta dla swej korzyści, zabiegając o zagraniczną pomoc w wyborach prezydenckich w 2020 roku - stwierdza raport komisji wywiadu Izby Reprezentantów USA. Komisja przyjęła dokument głosami Demokratów.



Głosowanie odbyło się we wtorek wieczorem (po północy w środę polskiego czasu), a jego wynik nie zdziwił komentatorów. Jak wyjaśnia "New York Times", w komisji wywiadu przewagą mają bowiem Demokraci i to właśnie ich 13 głosami raport został przyjęty.