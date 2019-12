Wybory prezydenckie w USA. Kamala Harris rezygnuje z wyścigu o Biały Dom

To już koniec marzeń dla senator Partii Demokratycznej z Kalifornii. Kamala Harris wycofuje się z partyjnych prawyborów w walce o prezydenturę USA. Polityk przyznała wprost, że za jej decyzją stoi brak wystarczających środków do prowadzenia kampanii.



"Nie jestem miliarderką. Nie mogę sfinansować własnej kampanii. A wraz z rozwojem kampanii coraz trudniej jest zbierać pieniądze, które są nam potrzebne do rywalizacji" - przyznała w mailu rozesłanym do sztabowców. "Chcę wyrazić się jasno: choć nie ubiegam się już o prezydenturę, zrobię wszystko co w mojej mocy, by pokonać Donalda Trumpa i walczyć o przyszłość naszego kraju" - dodała Kamala Harris.