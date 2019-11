Michael Bloomberg zdecydował: wystartuję w wyborach prezydenckich, by pokonać Donalda Trumpa

Były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg ogłosił swój start w wyścigu do fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tłumaczy, że robi to, by "pokonać Donalda Trumpa i odbudować Amerykę".

Były burmistrz Nowego Jorku zamierza startować w wyborach prezydenckich w USA (East News)

"Nie możemy sobie pozwolić na kolejne cztery lata ryzykanckich i nieetycznych kroków prezydenta Trumpa" - napisał w niedzielę na swojej stronie internetowej były burmistrz Nowego Jorku, miliarder i filantrop Michael Bloomberg. Według agencji AP wkrótce ma ruszyć intensywna kampania promocyjna nowego kandydata.

Zdaniem Bloomberga Trump stanowi "egzystencjalne zagrożenie dla naszego kraju i naszych wartości". - Jeśli wygra kolejne cztery lata na urzędzie, to być może nigdy nie poradzimy sobie ze szkodami, jakie poczyni" - pisze Bloomberg.

Howard Wolfson doradca i rzecznik Bloomberga już na początku listopada informował, że były burmistrz rozważa start w wyborach. - Musimy upewnić się, że Trump zostanie pokonany, ale Mike jest coraz bardziej zaniepokojony, że nikt z obecnych kandydatów nie jest do tego dobrze przygotowany - powiedział wówczas Wolfson. Podkreślił, że Bloomberg był burmistrzem największego miasta w USA, Nowego Jorku, a także z sukcesem rozwija od lat swoje przedsiębiorstwo Bloomberg L.P.

- W oparciu o swoje osiągnięcia, przywództwo i zdolność do przyciągania ludzi, Mike byłby w stanie podjąć walkę z Trumpem i wygrać - powiedział Wolfson.