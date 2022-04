Macierewicz o katastrofie smoleńskiej: Były dwie eksplozje

- Administracja Donalda Tuska w marcu zawarła porozumienie ze sztabem rosyjskiego wojska, które przewidywało wspólne pokojowe operacje wojskowe. Wspólne, dla armii polskiej i rosyjskiej. To był okres, w którym pan minister Radosław Sikorski i administracja Donalda Tuska dążyły do włączenia Rosji w struktury NATO. Ten komunikat, to porozumienie miało być przesłane do administracji NATO w maju 2010 roku. Nie doszło do tego, bo doszło do katastrofy smoleńskiej - dodał Antoni Macierewicz.