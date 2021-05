Raport NIK uderzył w PiS. "Premier powinien się podać do dymisji"

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, który uderza w państwową administrację za działania wokół nieodbytych wyborów kopertowych. Zdaniem NIK decyzje Kancelarii Premiera w tej sprawie mogły być bezprawne, dlatego Izba złożyła zawiadomienie do prokuratury na Pocztę Polską i Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. W programie "Newsroom WP" odniósł się do tego prof. Antoni Dudek. Politolog zauważył, że "jest to kolejny element wojny między Marianem Banasiem, a partią rządzącą". - Wygląda to wszystko bardzo nieładnie - ocenił gość WP. Politolog stwierdził również, że w sprawie wyborów kopertowych "rząd brnie w dalszą kompromitację". - W kraju praworządnym po czymś takim premier powinien podać się do dymisji, ale przy odpowiednich standardach Marian Banaś nie byłby już prezesem NIK. Żyjemy w kraju, w którym standardy upadły i mamy do czynienia z walką dwóch ośrodków, które są skompromitowane - powiedział prof. Antoni Dudek.

