Raport NIK. Senator PiS: trudno nie przyznać racji

Jednak według polityka prawicy czwartkowa konferencja prasowa Mariana Banasia "nie była jasna w zakresie odpowiedzialności za nieprawidłowości, do których doszło". Jackowski twierdzi, że krytyczna ocena instytucji rządowych zakończyła się tylko dwoma doniesieniami. - Jeżeli mówi się A, to trzeba powiedzieć B. Jeżeli stawia się tego typu wnioski pokontrolne, to trzeba z nich wyciągać też konkretne wnioski dotyczące ewentualnej odpowiedzialności - dodał Jackowski.