Raport NIK da "paliwo" Zbigniewowi Ziobrze? "Ministra można odwołać w ciągu jednego dnia"

Prof. Antoni Dudek był gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Politolog był pytany o raport Najwyższej Izby Kontroli ws. wyborów kopertowych, który został przedstawiony w czwartek przez szefa NIK Mariana Banasia. Co zrobi w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość? Przemilczy temat? – Nie może tego przemilczeć. Będzie mówić, że Marian Banaś dołączył do grona totalnej opozycji – ocenił prof. Dudek. Przypomniał, że miał być "słynny plan B wobec Mariana Banasia", co zapowiadał premier Mateusz Morawiecki. – Teoretycznie można wyobrazić sobie procedurę usuwania prezesa NIK ze stanowiska, ale myślę, że byłaby ona jeszcze trudniejsza do przeprowadzenia niż kilka miesięcy temu – dodał ekspert. Pytany, czy to nie jest ostatnie słowo Banasia, gość WP stwierdził, że to dopiero "pierwsze słowo". Podczas rozmowy pojawiła się kwestia działań Zbigniewa Ziobry. Zdaniem prof. Dudka teoretycznie Zbigniew Ziobro dostaje "amunicję do ręki", bo NIK złożyła formalne doniesienia do prokuratury ws. wyborów. – Trudno odwołać prezesa NIK, a ministra można odwołać w ciągu jednego dnia – zauważył politolog, dodając, że Ziobro musi sprawdzić, czy mu się opłaca jakakolwiek reakcja. Więcej w materiale wideo.

