Raport ISW. Tak Łukaszenka postawił się Putinowi

W poniedziałek, po raz pierwszy od 2019 roku, Putin poleciał do Mińska, by spotkać się z Łukaszenką. Jak uważano, jego celem było zmuszenie Białorusi do dalszych ustępstw w sprawie integracji z Rosji, a także nakłonienie Mińska do udziału w wojnie z Ukrainą. Według analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), nie udało mu się tego osiągnąć.