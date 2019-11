WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sławomir neumann + 3 Jarosław Kaczyńskimarian banaśtłit 31 min. temu Raport CBA o Marianie Banasiu. Jarosław Kaczyński go przeczytał? Sławomir Neumann powiedział w programie "Tłit", że raport CBA o oświadczeniu majątkowym Mariana Banasia powinien zostać ujawniony. - Do TVN... Rozwiń Pana zdaniem Jarosław Kaczyński ma … Rozwiń Transkrypcja: Pana zdaniem Jarosław Kaczyński ma dostęp do tego Trudno powiedzieć jak znam życie to Jarosław Kaczyński będzie się tego wybierał na to Rozumiem że obecność Mariusza Kamińskiego nie była przypadkowa na tej rozmowie Jest dzisiaj tylko szef MSW ale tak Kuratorem służb specjalnych ma dostęp do tych Mat Czy się podzielił wiedzą Jarosław Kaczyński Domagać też dostępu do tura Ja myślę że Kluczem jest dzisiaj Po pierwsze Odsunięcie pana Mariana banasia Prezes Najwyższej Izby Kontroli Poza podejrzeniem Czy dostanie Dostęp do raportu nie jestem Jeżeli nawet Sąd który Prezes sądu jest Już po Zbigniewa sio Utajniania dokumenty na 70 lat związane z Kamienic Mariana banasia Ochrona tego co tam jest ten raport jest jest potężny Ale dobrze było Żeby opinia publiczna poznała ten ten rap Myślę że Centralne Biuro antykorupcyjne może Bo ma do tego uprawnienia może taką Pokazać czy lub prokuratura do której jest ten napęd w płynie Po to sobie minister Ziobro Zmieniał prawo I po to PiS w poprzedniej kadencji miał prawo żeby prokurator Dowolne części materiału dowodowego dawać mi Że państwo powinni także poprosić o Dostęp po ta informacja Polakom się należy jeżeli Miesiąc Słyszeliśmy z najważniejszych polityków w Polsce w prawo i sprawiedliwość Że Marian Banaś jest kryształowym człowiekiem że jest wzorem uczciwości To jest czepianie się jego kiedy się mówi od jakiego Ewentualnych problemach z prawem Z jego otoczeniem Które ma ewidentne problemy z Wiesz że to było czepialstwo i i w ogóle rzeczy nieistotne to należy ty się pokazać co jest rzeczywiście w tym raporcie Jakie są ewentualne zarzuty domem Czy w tej sytuacji w takim razie Prawo i Sprawiedliwość Przeprosić i podziękować dziennikarzom którzy pokazali co tak naprawdę stoi z Marianem banasiem Ja myślę że do tvn-u pewnie Jechać w Ustce Fiat Z podziękowaniem z Nowogrodzka Gdyby nie to że W Pokazano mate Marian Do tego się wszystko zaczęło Tym tropem poszli inni dziennikarze i zaczął Na końcu Mariusz Kamiński Służby specjalne dowiedziałem się że zbadać ma kamienice którą wynajmuje Gangster ona tam hotel na godziny nagle się okazało że w ministerstwie Rzeczywiście Sprawdzono przelewy i może nie wszystko pasuje w tych przelewach Często który miał być płacone nagle się okazało że Służby Specjalne kiedy zobaczyły materiał W tvn-nie potem poczytałem w różnych portalach za Nowoczesne gazetach już na materiału zobaczyć ten reszta A czy to tylko pokazuje też jak mówię jeszcze Potrzebę dymisji takich ludziach Mariusz Którzy nie radzą sobie zasłużyć Specjalnie Nie Służby specjalne nie pracują nie pilnują władzę zajmują się czym innym psem