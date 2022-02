Raper Mata posłem? Kukiz ma dla niego radę

Pod koniec stycznia raper Mata został zatrzymany za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. We wtorek podczas gali Bestsellery Empiku 2021 zapowiedział, że będzie walczył o depenalizację tego narkotyku. - Jak pan Mata chce, to niech się poświęci tak jak ja, przestanie zarabiać pieniądze i niech siedzi w tym szambie, żeby walczyć o to krok po kroku - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Paweł Kukiz. Były muzyk przypomniał, że aby wprowadzić zwolenników legalizacji marihuany do Sejmu, Mata musiałby najpierw wystawić listę we wszystkich okręgach oraz przekroczyć pięcioprocentowy prób wyborczy. Dodał, że uprawianie polityki w Polsce jest mniej opłacalne niż tworzenie muzyki. - Było mi wygodnie siedzieć sobie w domu, zarabiać kolosalne pieniądze, po 10 tys. zł za koncert, ale w końcu powiedziałem: albo ja to zrobię, albo nikt tego nie zrobi - mówił przypominając o postulatach Kukiz’15.