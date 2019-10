Ranking zaufania polityków. Jarosław Kaczyński zyskuje w badaniu

Najnowszy sondaż zaufania rozwiewa wszelkie wątpliwości - politycy Prawa i Sprawiedliwości deklasują konkurencję. Największym zaufaniem wśród ankietowanych niezmiennie cieszy się prezydent Andrzej Duda. Z kolei największy wzrost poparcia zaliczył prezes Jarosław Kaczyński.

Po raz kolejny w badaniu niepodzielnym liderem jest głowa państwa. Andrzejowi Dudzie ufa 47,8 proc. ankietowanych, z kolei przeciwnego zdania jest 36,5 proc. badanych. Jest to także jedyny polityk w stawce, który cieszy się większym odsetkiem ufności niż nieufności. W porównaniu z poprzednim sondażem liczba nieufnych prezydentowi spadła aż o 7,2 pkt. proc.

Na drugim miejscu uplasował się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu cieszy się zaufaniem na poziomie 43,4 proc. badanych, odmiennego zdania jest 44,2 proc. ankietowanych. Zaufanie do premiera wzrosło o 1,5 pkt. proc., liczba nieufających z kolei spadła o 5,7 pkt proc.

Stawkę zamyka prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 40,8 proc. ankietowanych, co jest wzrostem o 3,7 pkt. proc. od ostatniego badania. Jak zaznacza Onet – to najlepszy wynik prezesa od początków pomiarów dla portalu. Brak zaufania wobec prezesa wyraża aż 52,6 proc. respondentów, co mimo tego i tak znaczy spadek o 2,4 pkt. proc.