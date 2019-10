Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński napisał list do wyborców

Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński w liście zwrócił się do sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Przekonuje w nim, że warto głosować na PiS i mobilizuje do pójścia do urn w niedzielę.

Jarosław Kaczyński apeluje do obywateli, którzy popierają PiS (East News, Fot: Łukasz Szeląg/Reporter)

Wybory parlamentarne 2019 już w niedzielę. I mimo że według sondaży PiS ma zwycięstwo w kieszeni, prezes ugrupowania nie spoczął na laurach. Do końca mobilizuje swój elektorat: "Nie pozwólcie się uśpić sondażom".

"Szanowni Państwo, chciałbym prosić Was wszystkich i każdego z osobna, byście na tyle, na ile jest to możliwe, niezależnie od tego, czy jesteście członkami czy też sympatykami Prawa i Sprawiedliwości, do ostatnich chwil kampanii brali w niej udział, byście wnosili własny wkład w to nasze wspólne zwycięstwo, w umożliwienie dalszego marszu ku polskiej wersji państwa dobrobytu" - podkreśla.

Do listu, który prezes PiS napisał specjalnie dla sympatyków jego obozu, dotarł Onet. Powtarza w nim słowa, które mówił na konwencjach - "Polacy w niedzielę wybiorą Polskę plus albo Polskę minus".

Polska plus to, jak wyjaśnia prezes PiS, "kraj zapewniający godne życie wszystkim, a nie tym korzystającym z 'nieformalnych układów' i 'nieuzasadnionych przywilejów'". Jak zapewnia Kaczyński, celem Prawa i Sprawiedliwości jest "osiągnięcie dla wszystkich obywateli takiego poziomu życia, jakim cieszą się mieszkańcy najzamożniejszych europejskich krajów".

Polska minus to z kolei kraj, w którym nie dba się "o dobro wspólne, o interes ogółu obywateli, tylko o interesy wybranych środowisk i grup społecznych" i który "dzieli Polaków na lepszych i gorszych".

