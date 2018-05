Ranking zaufania do polityków. Zamiana miejsc

Polacy ufają Prawu i Sprawiedliwości. Skąd te wnioski? W najnowszym rankingu zaufania przedstawiciele partii rządzącej wypadli lepiej niż poprzednio. Sporo z nich znajduje się w czołówce zestawienia. Lider jest jednak tylko jeden.

Liderem jest prezydent Andrzej Duda - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu. Zaufaniem darzy go 42.1 proc. Polaków. To więcej niż poprzednio (wzrost o 5,5 pkt proc.). Po piętach depcze mu byłe premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Ufa mu bowiem 41,7 proc. badanych (spadek o1,1 pkt proc.).

Porównując te wyniki z tymi z poprzedniego badania, zauważamy zmianę lidera. Tuska zastąpił Duda. W innym kwietniowym sondażu - CBOS -, w którym pytano o zaufanie, pierwsze miejsce należało do prezydenta .

W sondażu IBRiS dla Onetu trzecie miejsce przypadło premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zaufaniem darzy go 38,3 proc. ankietowanych. Poza pierwszą trójką znaleźli się Władysław Kosiniak Kamysz i Katarzyna Lubnauer. W porównaniu z poprzednim rankingiem doszło tu do zamiany miejsc. Liderowi PSL ufa 33,3 proc. badanych (wzrost o 2,2 pkt proc.), a przewodniczącej Nowoczesnej 24,9 proc. respondentów. (spadek aż o 8,5 pkt proc.). Widocznie podpadła Polakom za to, jak rządzi partią. Przypomnijmy, że z Nowoczesnej odeszło troje polityków, w tym jej założyciel Ryszard Petru.