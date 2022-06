Rakiety OTR-21 Toczka odpalone na pozycje Rosjan. Ministerstwo Obrony Ukrainy pokazuje nagranie

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało w środę (23 czerwca) wieczorem nagranie, na którym zobaczyć można moment odpalenia potężnych rakiet OTR-21 Toczka na pozycje Rosjan. W krótkim komunikacie można przeczytać, że pociski skutecznie uderzyły w rosyjskie magazyny broni. Dodano również informację, że Ukraińcy czekają na dostawę czterech wyrzutni HIMARS, które mają być wysłane do Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Zanim jednak systemy rakietowe z USA dotrą na miejsce, Ukraińcy pokazują, że dobrze radzą sobie na razie bez nich. Wyrzutnie rakiet OTR-21 Toczka to pocisk balistyczny konstrukcji radzieckiej, który transportowany jest na pojeździe 9P129. Pocisk może być używany do precyzyjnych ataków na duże cele taktyczne wroga, takie jak punkty kontrolne, mosty, magazyny, koncentracje wojsk i lotniska. Minimalny zasięg rakiety wynosi około 15 km, maksymalny zasięg to aż 70 km.

