Rafał Trzaskowski zastąpi Borysa Budkę? Cezary Tomczyk jednoznacznie

"Borys Budka powinien oddać szefostwo formalne i Rafał Trzaskowski powinien go zastąpić. Przegramy wybory, jeśli Trzaskowski nie zostanie szefem partii. Z Budką źle wygląda wizerunkowo to wszystko" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" senator PO Antoni Mężydło. Czy Platforma planuje zmianę lidera? - Nie - odpowiedział jednoznacznie szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk w programie "Tłit". - Po pierwsze, PO i KO mają wielu liderów. I to jest wielka zaleta ludzi, którzy dziś budują KO i PO, że o tym zawczasu myśleli, bo to rzeczywiście wielka siła. Borys Budka jest przewodniczącym PO, który odpowiadał za kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, mamy też prezydenta Trzaskowskiego, który jest liderem samorządowców w Polsce, człowiekiem, który dostał 10 mln głosów, który jest na pewną jasną gwiazdą polskiej opozycji. Mamy też wielu innych polityków - liderów KO, mamy liderów samej Platformie. To ogromna siła - tłumaczył Tomczyk. - Tworzymy drużynę, która ma przejąć odpowiedzialność za państwo. Drużynę. Zrobimy wszystko, by ta drużyna była jak najlepsza - żeby miała swoich skrzydłowych, swoich atakujących, żeby miała trenera, żeby miała kapitana - podsumował.

