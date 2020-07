Rafał Trzaskowski - program wyborczy na wybory 2020. Jakie zmiany zapowiada?

Rafał Trzaskowski idzie do II tury wyborów prezydenckich z mocnym programem wyborczym

- Inwestycje za rogiem - to jeden z postulatów Rafała Trzaskowskiego. "Zaproponuję utworzenie specjalnego funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, którego celem będzie rozpędzenie gospodarki i impuls do powstania nowych miejsc pracy, blisko ludzi" - podkreśla Rafał Trzaskowski. Zależy na budowie takich obiektów jak: Centrum Rozwoju Lokalnego, "Bazarek za rogiem” (miejskie, zadaszone targowisko z potrzebną infrastrukturą, które zapewni lokalnym producentom żywności rynek zbytu, a mieszkańcom da dostęp do zdrowej i taniej żywności), "Nowa Dzielnica” (nowa przestrzeń wypoczynku i kultury), urządzenia zatrzymujące wodę, modułowe żłobki i przedszkola, lokalne centra przesiadkowe.

- Zmiany rozliczenia VAT - szybsze zwroty VAT (do 30 dni), uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) oraz ułatwienie i przyspieszenie dostępu przedsiębiorców do środków leżących na ich VAT-owskich kontach bankowych.

- Ekoremonty - każda rodzina będzie mogła uzyska 10 tys. zł na wymianę okien, ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych itd.

- Wyższe zarobki. Rafał Trzaskowski proponuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku. "Trzeba dążyć do tego, żeby osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie płaciły PIT-u w ogóle. Dla osoby zarabiającej między 30 tys. zł a 65 tys. zł rocznie kwota wolna wyniesie 8 tys. zł. Dla osób z najwyższymi pensjami wysokość PIT i obowiązkowych składek jest relatywnie mniejszym obciążeniem, w ich przypadku obecne zasady nie uległyby zmianie. Rozliczaniem kwoty i podatku zajęłaby się administracja podatkowa (a nie pracownik i nie pracodawca)" - uważa Rafał Trzaskowski.

- Rozwój wsi - wsparcie dla rodzinnych gospodarstw rolnych z budżetu krajowego, szybsze wypłaty dopłat bezpośrednich i odszkodowań, fundusz klęskowy, bezpieczeństwo żywnościowe kraju (zwiększenie skupu interwencyjnego oraz prywatnego przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych, między innymi masła, serów, mleka w proszku i wołowiny), wyższa emerytura dla kobiet, promocja zdrowej agroturystyki.

- Rodzina - będzie mogła liczyć na 500+, bezpłatną opiekę dla dzieci, bezpłatny program zapłodnienia in vitro, więcej tanich mieszkań gminnych. Seniorzy - aktywizacja seniorów, domy godnej starości, mieszkania wspomagane (programy cohousingowe ze wsparciem pielęgniarki środowiskowej jako alternatywę dla domów pomocy społecznej), przestrzeń przyjazna seniorom.

- Poprawa sytuacji kobiet - prawo do zdrowia i odpowiedzialnego macierzyństwa, do bezpieczeństwa, do równości ekonomicznej, do równości w wypełnianiu obowiązków wychowawczych, do równego udziału we władzy. Rafal Trzaskowski obiecuje też weto dla zaostrzenia prawa aborcyjnego.

- Czas dla młodych - przywrócenie sprawdzonego programu "Mieszkanie dla Młodych", program "Praca dla Młodych", Wojskowa Komisja Rozwoju Zawodowego, wsparcie dla kształcenia podyplomowego.

- Państwo dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości - naprawa sądownictwa, Prokurator Generalny powoływany przez Prezydenta RP, Prezydencka Rada Samorządowa, odbudowa Służby Cywilnej, ustawa skromnościowa, Rzecznik Kontroli Państwowej, ochrona sygnalistów, Rada Kryzysowa przy Prezydencie RP.