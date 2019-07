Rafał Trzaskowski: PiS zmarnował marzenia wielu dzieciaków

Prezydent Warszawy obwinia rząd PiS o chaos przy rekrutacji do szkół średnich. Zdaniem Trzaskowskiego wyłącznym powodem jest nieprzygotowana reforma edukacji. - - Rząd PiS zmarnował marzenia bardzo wielu dzieciaków - stwierdził.

Rekrutacja do szkół średnich. Chaos w Warszawie

Trzaskowski był też gościem TVN24. Gdy pokazano mu wypowiedź ministra, mówiącego o tym, że samorządy miały kilka lat na to, by przygotować się do reformy, polityk nie ostro zareagował.

- To jest bezczelność. Co to znaczy, że samorządy się nie przygotowały? Jak w Warszawie mieliśmy przygotować się do tego, że zamiast 18 tysięcy mamy 47 tysięcy absolwentów? Dobudować 15 nowych liceów tylko na te 4 lata? Przecież to absurd - oburzał się Trzaskowski.