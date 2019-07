Szef MEN Dariusz Piontkowski spotkał się z Trzaskowskim. Prezydent stolicy: Astronomiczne wydatki

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i Rafał Trzaskowski rozmawiali o problemie z rekrutacją do szkół średnich. - Dobrze, że zaczęliśmy się spotykać i mówić o tej sprawie. Ale problem we wrześniu będzie potężny - uważa prezydent Warszawy.

Dariusz Piontkowski: subwencje od państwa wzrosły o 500 mln zł

- Subwencja oświatowa od państwa to tylko jedno źródło finansowania i każdego roku ona wzrasta. Ale samorządy mają jeszcze udziały własne oraz partycypują w podatkach – zaznaczył. Minister edukacji poinformował, że tylko w ciągu ostatnich 4 lat, subwencje od państwa wzrosły o 500 mln zł. - To pokazuje, że w okresie rządów PiS, wzrost wyniósł aż 34 procent – zaznaczył.

Trzaskowski: nie pozwolimy obarczyć samorządów

- Rząd obiecuje podwyżki dla nauczycieli więc zakładamy, że będą one realizowane z pieniędzy rządowych. My dostaliśmy 30 proc. na podwyżki, które są konieczne. Powinni przeznaczyć dodatkowe 130 mln zł tylko w Warszawie i tylko na podwyżki. Nie pozwolimy, żeby większość kosztów poniosły samorządy - powiedział.

- Minister edukacji będzie spotykał się z włodarzami większych miast, by zachęcić ich do tego, by rozwiązać kwestię dot. naboru do szkół ponadpodstawowych w przypadku tzw. podwójnego rocznika - poinformowano.