Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 duda andrzejRafał Trzaskowski oprac. Radosław Opas 1 godzinę temu Rafał Trzaskowski goni Andrzeja Dudę. Szef IBRiS komentuje najnowsze sondaże Gościem Marka Kacprzaka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski był Szef IBRiS, Marcin Duma. Zapytano go m.in. o słabnące wyniki Andrzeja... Rozwiń istnieje w ogóle taka szansa żeby … Rozwiń Transkrypcja: istnieje w ogóle taka szansa żeby przez ten bądź sobocie tak krótki czas miesiąc półtora w zależności kiedy te wybory w końcu będą nadrobić czy też odrobić aż taką dużą stratę i pytanie czy to by większe szanse ma Rafał Trzaskowski nadrobić czy większe niebezpieczeństwo jest po stronie Andrzeja Dudy który będzie tracił czy ja myślę że Andrzej Duda niespecjalnie mam możliwość straty bierze się to z tego że jego twardy elektorat taki najtwardszy z najtwardszych elektoratów to jest najwięcej 38 40% Czyli dokładnie to co teraz ma poniżej tego mógłbym wpaść tylko i wyłącznie Oblicz jakiegoś nieprzewidywalnego wydarzenia jakiegoś nieprzewidywalnego skandalu który u niego wybuchnąć a i to nie jest wcale pewne że po takich bo takich wydarzeniach miały miejsce taki taki spadek w roli goniącego jest Rafał Trzaskowski trudność polega na tym że z jednej strony musi fechtować z Andrzejem Dudą a po drugiej stronie musi przyjąć pojedynek z nie kosiniakiem kamyszem który przecież wcale nie zamierza rezygnować z wyścigu Prezydenckiego i Szymona hołownię który Już był w ogródku już witał się z gąską on czuł się tym konkurentem Andrzeja Dudy w drugiej turze Ale to w takim razie co z kandydatów pozostałych uszło powietrze widać to już we wszystkich badaniach że im się trochę już albo nie chce albo nie mają pomysłu albo jeszcze nie złapali tego nowego oddechu jeżeli mówimy o pozostałych kandydatach będzie Robercie biedroniu Krzysztofie bosaku a także tych takich kandydatach którzy mają trochę mniejsze zaplecze i poparcie również no to sprawa jest niejednoznaczna znaczy wrażenie że Krzysztof Bosak może być wielkim wybranym tych wyborów on może uzyskać wynik znacznie lepszy niż ktokolwiek się po nim tego spodziewał i on o jakim wyniku mówimy mówimy nawet o 89 a może 10 procentach i to on może znaleźć się na trzecim bądź czwarty w tej w tym rankingu jeśli chodzi o Roberta Biedronia mam wrażenie że liczba błędów wizerunkowych które zostały tam popełnione w tej kampanii w zasadzie kąpanie zakończyła Rozumiem że lewica zamierza utrzymać swojego kandydata w wyścigu Prezydenckim Natomiast on na specjalne odbicie raczej nie ma nie ma