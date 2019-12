WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 rafał grupińskikoalicja obywatelska 1 godzinę temu Rafał Grupiński ostro o Andrzeju Dudzie. "Nadal będzie łamał konstytucję" Poseł KO Rafał Grupiński twierdzi, że prezydent Andrzej Duda łamie prawo i lekceważy zapisy zawarte w konstytucji. - Polski nie stać na to,... Rozwiń Znani sędziowie dublerzy Nielegaln … Rozwiń Transkrypcja: Znani sędziowie dublerzy Nielegalnie miejsca którym się nie należy Więc powinni nie tylko odejść Natychmiast ale powinni także być Nierozliczenie z nieprawnie pobieranego uposażenia I te Środki powinny wrócić z odsetkami do Skarbu Państwa Prawidłowo wybrani sędziowie powinni zająć Swoje Miejsca w Trybunale I to jest na pewno Zadanie Prezydent Który powinien być wybrany Andrzej Duda oczywiście będzie dalej łamał konstytucję Że polski nie stać na to żeby ten człowiek dał Czy powinien stanąć przed trybunałem stanu tutaj to deklarował Jacek Jaśkowiak Powinien stanąć przed trybunałem stanu za wiele Element ustalenia Konstytucji nie wykonywania wyroków trybunału Przypomnę że tego Zalecił Był orzeczenie Nie Jak których sędziów ma za przysięgać Była kwestia nie publikowania wyroku Więc wiele rzeczy przez premier Wiele rzeczy które były łamane za zgodą prezydenta lub przez niego ale my także Ustawę która odkrył Liście Odpowiedzialność Ikar Za łamanie konstytucji nie może to być tylko odpowiedzialność polityczną Jak ktoś włamie najbliższy Prawa w Polsce to powinni ponosić surowszą karę niż ktoś kto Łamie drobne Robi przestępstwami prawo niż I to jest i my na pewno Wrócimy do tego rodzaju i projektu i na pewno go zgłosimy ponownie