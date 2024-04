"Radykalny wzrost napięcia". Tusk ujawnił, o czym dyskutował rząd

- Musimy mieć świadomość, że Polska jest dzisiaj w sytuacji trudniejszej, niż mogłaby być. Płacimy ogromną cenę za to, co stało się na początku rządów PiS-u, kiedy Macierewicz był ministrem obrony narodowej - mówił szef rządu, nawiązując do unieważnienia postępowań przetargowych przez byłego szefa MON.