Nawet 25 stopni w cieniu. Tuż po świętach ostry spadek temperatury

- W środę nigdzie nie powinno padać i będzie cieplej niż we wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 10 stopni Celsjusza w rejonie Półwyspu Helskiego, ok. 16 stopni w centrum, do 18-19 stopni na południowym zachodzie - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.