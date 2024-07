Radykalna zmiana w prognozach. Pogoda może nas zaskoczyć

Temperatura maksymalna będzie oscylować od 23 st. C na północy, około 27 st. C w centrum, do 30 st. C miejscami na południu; chłodniej będzie nad morzem od 18 do 20 st. C. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni i zachodni, na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru osiągną do 55 km/h. Podczas burz do 75 km/h.