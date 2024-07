Gorzej niż w Turcji. Temperatura będzie nie do wytrzymania

Pogoda w niedzielę

W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów do 20 mm na zachodnim Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 - 27 st. C. na północy do 31 st. C. na południu. Nad samym morzem oraz na Podhalu od 22 do 25 st. C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni i południowy, w czasie burz porywisty.