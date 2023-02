Radykalna zmiana pogody. "Powiew wiosny". Wiemy, ile potrwa ocieplenie

Pogoda. Wyż Elizabeth i mroźne powietrze odchodzą znad Polski. W weekend z północnego zachodu na wschód i południe kraju będzie przemieszczał się niż z frontami atmosferycznymi, który przyniesie opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Lokalnie będą to opady marznące, a odczucie zimna będzie potęgował silny i porywisty wiatr (nad morzem do 85 km/h). Jak poinformował Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zmianę pogody odczujemy na początku nadchodzącego tygodnia. Od poniedziałku IMGW-PIB prognozuje stopniowe ocieplenie i znaczną poprawę aury. Wiatr osłabnie, a temperatura w dzień będzie wzrastać miejscami nawet do 10 st. C. - Będzie powiew wiosny - powiedział Walijewski w programie "Newsroom" WP. - Przyjdzie do nas ciepłe powietrze z zachodu. Na termometrach zobaczymy wiosenne wskazania - dodał, zaznaczając, że pod koniec następnego tygodnia (od czwartku) musimy liczyć się z powrotem mroźnej zimy. Prognozowane temperatury w najbliższych dniach w materiale wideo.