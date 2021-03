Radosław Sikorski poparł Zbigniewa Ziobro. Niezwykła sytuacja

Radosław Sikorski był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Były szef MSW odniósł się do projektu resortu sprawiedliwości, który ma zakazać adopcji dzieci przez pary homoseksualne. - Minister Zbigniew Ziobro chce w Polsce zbudować taki klerykalno-nacjonalistyczny model rządu - powiedział Radosław Sikorski. - Mylą się mu pojęcia, bo np. wyroki TSUE nie oceniają polskiej Konstytucji, tylko polskie ustawy, a te muszą być zgodne z prawem europejskim, o czym stanowi nasza własna Konstytucja - dodał polityk. Radosława Sikorskiego zapytano także o to, czy poparłby ustawę zaproponowaną przez Zbigniewa Ziobro. - Ja nie jestem specjalistą od prawa rodzinnego, o ile wiem, w Polsce adopcja jest w ogóle bardzo trudna, kosztowna i długotrwała - stwierdził był szef MSW. - Ja uważam, że to, na co mamy przyzwolenie społeczne, to związki partnerskie: niezależnie od płci i ani milimetra dalej - przekazał gość Wirtualnej Polski. Poparcie Zbigniewa Ziobry przez Radosława Sikorskiego jest niecodzienną sytuacją. Zazwyczaj ci politycy nie zgadzają się ze sobą.