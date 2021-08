Radosław Sikorski o wpisie szefa "Wiadomości": to jest po prostu głupie

"Uzależnienie sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa od realizowana interesów amerykańskich firm oznacza koniec art. 5 i de facto NATO" - napisał na Twitterze szef "Wiadomości" Jacek Olechowski. To reakcja na artykuł WP, w którym informowaliśmy, że w najgorszym możliwym scenariuszu przegłosowanie nowelizacji ustawy o KRRiT może prowadzić do zmiany amerykańskich planów wojskowych wobec Polski, tzn. relokacji części wojsk do Rumunii. - To jest po prostu głupie. Oczywiście, że każdy sojusz jest w kontekście politycznym. Gdyby Estonia czy Litwa zaczęły wywłaszczać polskie firmy, to czy bylibyśmy bardziej skłonni do ich obrony, czy mniej? Oczywiście, że mniej. Niech pan Olechowski nie udaje, że tego nie rozumie - komentował wpis Olechowskiego europoseł PO, były szef MSZ Radosław Sikorski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Chcą zostawić Polskę zupełnie samą. Taką suwerenność już mieliśmy - w sierpniu 1939 roku. Wiemy, jak to się skończyło - dodał polityk.