Radosław Sikorski o wcześniejszych wyborach. "Modlę się o to każdego dnia"

Radosław Sikorski o PiS. "Władza kanalii, półgłówków i oportunistów"

Polityk został zapytany, czy może dojść do wcześniejszych wyborów. - Modlę się o to każdego dnia, bo ten rząd szkodzi Polsce w każdej dziedzinie - powiedział Sikorski. Wszystko ma zależeć od "kilku sprawiedliwych, którzy mogą przerwać ten chocholi taniec". Europoseł porównał sytuację Gowina do Andrzeja Leppera. Uważa, że "władza kanalii, półgłówków i oportunistów" jest zdolna do użycia służb specjalnych. - Nie ma takiego świństwa, którego ta władza nie popełni dla jej utrzymania - dodał.