WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze turcja + 2 radosław sikorskitłit Natalia Durman 2 godziny temu Radosław Sikorski o Turcji: obecnie rządzacy powinni to potraktować śmiertelnie poważnie - Jeśli chodzi o Turcję, obecnie rządzący powinni to potraktować śmiertelnie poważnie. Przeciągnęła strunę i w ostatniej chwili łaskawie... Rozwiń Podoba ta wypowiedź ministra błasz … Rozwiń Transkrypcja: Podoba ta wypowiedź ministra błaszczaka Turcja już jest ogarniętym No Co do ministra błaszczaka to ja mam jednopodstawowe A on od paru lat jest Prawo i Sprawiedliwość rządzi już piąty W tym czasie na wojsko wydajemy Watch Łącznie z tym budżetem 50 miliardów dolar Bo nasz budżet obronny jest 18 budżetem świata To jest około 10 ponad chyba nawet 10 miliardów dolarów rocznie A póki co jedyny większy system Jaki kupić To są samoloty Rządowe Dalibóg nie wojsko W sensie obron Co się stało z resztą pieniędzy na zakupy dla Gdzie są gdzie są te rakiety przeciwlotnicze które potrzebuję Znaczy na co oni wydają T5 To po pierwsze no na co No właśnie nie wiem chciałby Bo tyle mówili że o tym że dopiero te Polska będzie właściwie broniono poprzednie rządy każdy może coś SLD kupiło F16 ja kupiłem Nadbrzeżny rakietowy Dywizjon przeciwokrętowy każdy coś a oni przed 35 F-35 jak kupimy w ciągu dekady to będzie do Czy jeszcze nie przystąpiliśmy Do programu jako obserwator To jest pieśń Gdzie są te sys Jeans Te pieniądze się gdzieś rozpływają A jeśli chodzi o Turcji To obecnie rządzący powinni to potraktować śmiertelnie poważnie Turcja przeciągnęła strunę i w ostatniej chwili już na szczycie się łaskawie zgodziła że Naszej flanki Wschodni mogą być uaktualnione Plany ewentualność owe 1 Warszawa wersja była uchwalona Za naszych czasów To pokazuje jak niebezpieczne dla kraju średniej wielkości Takiego jak Polska jest prawo Onet Bo w takiej organizacji jak Unia czy Renata Plus minus 30 członków No to każdy ma to prawo Kaczyńskiemu się wydaje że fajnie jest mieć prawo weta bo można Ale inni też nie ma I jakiś kraj który ma zupełnie inne interesy i może chcieć zmusić sojusz Czy unii Do jakich Działań po twojej myśli może zrobić coś dla nas bardzo nieprzyjemnego na przykład w firmie zagrożenia powiedz A my nie Jesteśmy przekonani nie pozwalamy nie zgadzamy się na uruchomienie artykułu w piątek i co wtedy To się tylko tak wydaje panu ministrowi z czerskiem Kto napisał tą książkę o tym że Darem Polski dla Unii Europejskiej Liberum Jednomyślność Tylko kij ma dwa końce