Radosław Sikorski o Donaldzie Tusku. Komentarz Bartosza Arłukowicza

"On myśli bardzo poważnie o tym, jak pomóc opozycji zjednoczyć się i osiągnąć sukces" - powiedział o Donaldzie Tusku Radosław Sikorski. Co na to były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz? - Co jakiś czas przetacza się w Polsce fala dyskusji, czy Donald Tusk powinien odgrywać rolę w polskiej polityce. Odpowiadam - oczywiście, że powinien. Jak każdy, kto myśli uczciwie o państwie, jak każdy, kto chce normalnych procesów demokratycznych, jak każdy, kto chce, by silne państwo chroniło i dbało o prawa słabszego - komentował w programie "Tłit". - Musimy stanąć w partnerstwie ramię w ramię - powiedzieć sobie, że na spory w obozie opozycji nie ma miejsca - podkreślił Arłukowicz.

