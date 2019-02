Radosław Sikorski krytykuje PiS. "Polska prawica zwariowała"

- Cała armia eurofobów, nacjonalistów chce wejść do PE po to, żeby go paraliżować i rozsadzać od wewnątrz - twierdzi Radosław Sikorski. Były szef MSZ sam jest zdziwiony tym, że obecnie bliżej mu do prominentnego polityka SLD niż Jarosława Kaczyńskiego.

Radosław Sikorski uważa, że w PE potrzeba osób, które szanują Unię Europejską (East News, Fot: Piotr Kamionka)

- Trzeba sobie zadać pytanie, co się stało z polską prawicą, żeby nawet tak starego antykomunistę jak ja od siebie odrzucić. Polska prawica zwariowała, poszła w nacjonalizm, a teraz w rozdawnictwo socjalne - powiedział w rozmowie z Polsat News Radosław Sikorski.

Były szef MSZ przypomina, że gdy Leszek Miller był członkiem "politbiura", sprzeciwiał się mu. - Ale potem on wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. A dzisiaj mamy polityków prawicy, którzy wyprowadzają Polskę z Unii - powiedział Sikorski. I dodał, że "w kontekście europejskim dzisiaj jest mu bliżej do Millera niż do Kaczyńskiego".

Przyznał też, że nie podjął jeszcze decyzji ws. swojego ewentualnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Radosław Sikorski uważa, że Koalicja Europejska może wygrać z PiS-em

- To będą bardzo ważne wybory, ponieważ ustanowią dynamikę polityczną w Polsce, ale także mamy wielki problem w Unii Europejskiej. Cała armia eurofobów, nacjonalistów chce wejść do PE po to, żeby go paraliżować i rozsadzać od wewnątrz - wyjaśnił Sikorski.

Jego zdaniem w polskim interesie jest wybranie takich osób, które będą "ratować Unię, a nie dosypywać do nacjonalistycznego pieca". I dodał, że to Schetyna, na którym "wieszano psy" stworzył Koalicję Europejską. - Ma szanse wygrać - ocenił. I zaznaczył, że to PiS jest "faworyzowane w sondażach", więc w rzeczywistości Koalicja już wygrała.

Źródło: Polsat News