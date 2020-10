Radosław Sikorski komentuje słowa wiceszefowej PE: "Naszym nacjonalistom wszystko kojarzy się z jednym"

Piotr Miller rzecznik rządu wczoraj napisał tak wypowiedź niemiecki polityk katariny Błażej o finansowym zagrożeniu polski jest oburzająca i przywołuje najgorsze skojarzenia historyczne oczekujemy przeprosin i w haniebnej wypowiedzi pani Katarina Barley powinna przeprosić naszym na tyle listą wszystko się z jednym kojarzy ja nie znam niemieckiego ale po angielsku powiedzieć Finance Netto od prostu odjąć odciąć fundusze więc jakieś inne skojarzenia uważam tylko po prostu nieuprawnione no to w takim razie skąd tam wręcz agresja w komentarzach No bo to nie jest tylko cytat z Piotra Millera jest jednym z najbardziej wyważonych No wczoraj chociażby na Twitterze tych wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości był cały występ No bo łatwiej Chwycić za źle przetłumaczone słowa jakiejś w tym wypadku niemiecko brytyjskiej Zresztą polityk niż przestać ułamek porządność co jest warunkiem wypłaty Funduszy Europejskich Bob i chciałby wprowadzać w Polsce zamordyzm i dawać bezkarność swojej złodziejom a jednocześnie brać pieniądze z Unii Europejskiej a co do zasady się pan zgadza z tą wypowiedzią może nie taką drastyczną i brutalną zagryzają o zakładaniu zakłócaniu ale o tym że faktycznie trzeba odciąć fundusze bo to jest jedyny już w tej chwili moment żeby otrzeźwić się władze polskie jeśli chodzi o łamanie praworządności ale z tego co ja rozumiem ta pani mówiła o Węgrzech i orbanie a tam dosłownie 10 minut temu opublikowała agencja do spraw zwalczania przestępstw okazało się no bo tam już ich dobra zmiana rządzi kolejną kadencję że Węgry są kilkaset procent razy kilkaset procent bardziej skorumpować rozdysponowywanie Funduszy Europejskich niż średnia unijna i o to chodzi żeby przez żeby nie pozwolić krajom nasze wspólne europejskie pieniądze no przyzna pan że to dość nie kontrowersyjne to w to akurat przyznaję tylko że w takim razie nie chodziło w ogóle o łamanie praworządności to nie były te akcenty Pana zdaniem No bo czytając komentarze i domaganie się przeprosin mam wrażenie że właśnie w tę stronę czują się uderzeni polscy którzy obecnie sprawują władze proszę przypomnieć sobie jak było na początku zeszłego roku premier morawiecki powiedział że Polska popiera mechanizm wiązania praworządności z funduszami tylko że on Polski nie dotyczy Potem pojechał na radę Europejską i powiedział że zablokował ten mechanizm co kwestionował Minister Sprawiedliwości Ziobro i uważam że Ziobro Marat nie mów teraz wychodzi że będzie powiązanie praworządności jest funduszami europejskimi A mnie chodzi o to żeby Polska była praworządna I żeby dostała olbrzymie fundusze zarówno z budżetu wieloletniego jak i z Funduszu na Rzecz ratowania i Gospodarki i ja nie rozumiem co tutaj takiego trudnego po prostu trzeba przestać łamać własną konstytucję przestać łamać dobrowolnie zawarte traktaty i wtedy by Polska będzie