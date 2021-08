Radosław Sikorski: Elżbieta Witek popełniła przestępstwo

Nowela "Lex TVN" została przyjęta po głosowaniu o reasumpcję odroczenia posiedzenia Sejmu do 2 września. Wcześniej Sejm większością 229 do 227 głosów zdecydował o przesunięciu prac parlamentu. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł PO, były wicemarszałek Sejmu Radosław Sikorski. - To bardzo smutne, że polska demokracja jest wystawiana na pośmiewisko, że procedury są łamane, że ustawy są dociskane kolanem, że łamany jest regulamin Sejmu. To jest przestępstwo. Moim zdaniem marszałek Witek nadużyła uprawnień i popełniła przestępstwo - stwierdził. W ocenie Sikorskiego reasumpcja "to było ewidentne oszustwo". - PiS przegrał głosowanie, dopiero po kilkudziesięciu minutach znalazł usłużnych, którzy - moim zdaniem, kłamiąc - twierdzili, że się pomylili - podkreślił. - Lewica obiecała, że złoży wniosek o odwołanie pani marszałek, ale ja uważam, że sprawa jest daleko poważniejsza. PiS traci większość, czasami już przegrywa głosowania, a władzy oddać nie chce. Ja bym nie wykluczył, że zrobią jakąś dużą, spektakularną prowokację - oznajmił Sikorski. - Przy każdym przewrocie konstytucyjnym zawsze łamane są procedury - czy to Napoleon jak wprowadzał swoją dyktaturę, czy Hitler. Odbywają się głosowania, ale np. bez obecności opozycji albo ze złamaniem regulaminu. To nie jest mała rzecz - wyjaśnił europoseł. Pytany o zawiadomienie do prokuratury, odparł, że "należy się marszałek Witek jak psu buda".