Radosław Fogiel: To będzie tylko spotkanie Sądu Najwyższego

- Dzisiejsze spotkanie Sądu Najwyższego będzie tylko spotkaniem - powiedział Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS tak skomentował posiedzenie SN ws. nominacji sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

"TK daje dobry przyklad"

- Zdarzały się sytuacje, w których sąd powszechny przyznawał komuś rację lata po tym, jak doszło już do jakiegoś zdarzenia np. komuś zlicytowano majątek. Jedyne co komuś pozostawało, to gorzka satysfakcja, bo mleko się już rozlało. Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której sądy działają, przed tym mleko się rozleje, a nie po tym - mówił rzecznik.