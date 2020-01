Sylwia Spurek porównała hodowlę krów do Holokaustu. Stanowcza reakcja rodzin ofiar obozów

Stowarzyszenie Polskich Rodzin Ofiar Obozów Koncentracyjnych oświadczyło, że pozwie europosłankę. Chodzi o grafikę, jaką zamieściła Sylwia Spurek na Twitterze. Jej wpis oburzył też środowiska żydowskie.

- To jest karygodna rzecz, do czego się w tej chwili posuwają pseudoelity, bo to nie jest nasza elita. Elita polska zginęła przede wszystkim w obozie Gusen w Austrii, którą wykończono przez niewolniczą pracę, a dzisiejsze tak zwane elity dopuszczają się tak skandalicznych porównań. Po prostu zasługują tylko na ławę oskarżonych - powiedziała Elżbieta Rybarska, prezes stowarzyszenia.

"Nie trywializuj Holokaustu"

Sylwia Spurek będzie miała kłopoty?

„Czy uwierzycie, że posłanka do PE w 2020 r., 75 lat po Holokauście, w którym 6 mln Żydów zostało zamordowanych po tym, jak zmuszeni zostali do noszenia gwiazdy, pokazuje ją umieszczoną na krowach. To jest odrażające. Osobiście złożę skargę do Komisji Europejskiej za jej działania” – napisał na Twitterze Jonny Daniels.