Radosław Fogiel: równie dobrze TSUE mógłby nakazać zbombardowanie kopalni Turów

- Kopalnia będzie pracować, bo nie możemy sobie pozwolić, by kilka milionów gospodarstw pozbawić prądu, a kilka tysięcy ludzi pracy. To nie jest nawet decyzja TSUE, to jest jednoosobowa decyzja sędzi Trybunału - stwierdził gość programu "Graffiti" w Polsat news, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.