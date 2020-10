Radosław Fogiel gościem programu "Tłit"

Jednym z tematów rozmów będzie przełożona na wtorek uroczystość zaprzysiężenia rządu. Spowodowane to było wykryciem koronawirusa u przyszłego ministra edukacji, nauki oraz szkolnictwa wyższego Przemysława Czarnka. Polityk przekazał, że „rano rozbolała go głowa” i natychmiast udał się do lekarza po test na COVID-19.