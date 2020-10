Debata w PE o praworządności. Patryk Jaki: atakujecie Polskę w szczególnie bezczelny sposób

PE debatował o praworządności. Patryk Jaki: wasza arogancja wynika z przewagi ekonomicznej

- Oddajcie nam te lata, które straciliśmy, to wtedy nikt sobie nie pozwoli na taką arogancję. Wypominacie nam strefy wolne od LGBT, a Polska była jedynym krajem, gdzie homoseksualizm nie był penalizowany. Od Polaków moglibyście się wiele nauczyć, szczególnie jeśli chodzi o wartości i tolerancję. Polska wam przeszkadza, bo radzi sobie dużo lepiej od was. To was uwiera, dlatego jesteśmy atakowani - podsumował polski polityk.