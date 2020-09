Raport KE nt. praworządności. Polska z surową oceną

Raport KE. Fatalny stan sądownictwa

Bruksela krytycznie oceniła również państwowe media i dążenia rządu do przyjęcia ustawy o dekoncentracji mediów. W raporcie wyrażone zostały obawy co do wpływu, jaki władza wykonawcza ma na instytucje mające stać na straży pluralizmu w polskich mediach. Wątpliwości KE budzi zarówno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak i Rada Mediów Narodowych.

Raport krytycznie odnosi się również do polityki polskiego rządu wobec mniejszości seksualnych. Komisja Europejska wróciła do tematu gimn, które przyjęły uchwały o "strefach wolnych od LGBT". "Decyzja niektórych regionów o zadeklarowaniu 'strefy wolnej od LGBT' wywołała poważne wątpliwości co do zdolności władz lokalnych do sprawiedliwego podziału funduszy UE między organizacje pozarządowe" - napisano w unijnym dokumencie.