Radość w Tajlandii. Uprawa i posiadanie marihuany legalne

To wyjątkowy dzień dla tajlandzkich sympatyków trawki. Ruszyli tłumnie do kafejek i sklepików, w których od rana można kupić marihuanę legalnie. Klienci nie kryli radości z powodu zmiany przepisów. Kilkanaście osób, które pojawiły się w Highland Cafe w Bangkoku, mogło wybierać spośród różnych odmian rośliny. Rząd Tajlandii zapowiedział, że promowane będą konopie indyjskie wyłącznie do użytku medycznego, ostrzegając tych, którzy chcą używać tej rośliny w celach rekreacyjnych. Palenie w miejscach publicznych, według nowych przepisów, nie jest dozwolone. Może być obłożone karą trzech miesięcy pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 25 tysięcy bahtów tajskich (580 funtów). Tajlandia to pierwszy kraj w Azji, który zdekryminalizował marihuanę.

