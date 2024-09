Radny spod Chojnic sprzedał deski. Straci przez to mandat po 22 latach?

Jak mówi Wirtualnej Polsce przewodniczący Rady Gminy Chojnice, Józef Kołak na razie dalszy los samorządowca jest w rękach rady, która nad jego odwołaniem zagłosuje w ten poniedziałek. Jeśli go odwoła, to Nojman będzie mógł poskarżyć się do sądu administracyjnego lub samorządowego kolegium odwoławczego. Natomiast jeśli rada go nie odwoła, to decyzja będzie należała do wojewody, który będzie mógł sam wygasić mandat.