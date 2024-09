Gminy zawarły porozumienie. Atomówka ściągnie tysiące mieszkańców?

- "Droga atomowa" zaczyna się u nas, na węźle w Łęczycach, mierzy 27 km do Słajszewa. Ta droga jest do tego w ogóle nieprzygotowana. Pod ciężkim sprzętem już zaczynają zapadać się pobocza. Przewożone są nią wszelkie ciężkie towary. Np. mostem nad rzeką Łebą przejeżdżają pojazdy nawet po 70 ton, a on ma nośność 15 ton. Na to wszystko musi być plan, my go musimy znać, a nie znamy - relacjonuje.