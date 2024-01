Wojewoda wydała komunikat ws. elektrowni jądrowej na Pomorzu

"Pani wojewoda Rutkiewicz informuje, że nieprawdą jest, iż zapadła decyzja o zmianie lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu. Ale przecież nikt nie wskazywał, że decyzja zapadła. Informowano tylko o wypowiedziach m. in. ze strony pani wojewody, że lokalizacja jest kwestionowana. I tekst tego dementi potwierdza obawy co do faktu, że lokalizacja jest kwestionowana" - napisał Wiech.