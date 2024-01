Kulisy gry o atomówkę. To nie jest zwykły spór

- Pamiętam, jak kilkanaście lat temu dwóch znaczących działaczy nabijało się z ludzi, którzy protestowali przeciwko elektrowni w Lubiatowie. Mówili wtedy, że muszą mówić mieszkańcom, że trwają konsultacje, ale tak naprawdę już jest pewne, że to ma być. Nie wiem nawet, czy Warszawa o tym wtedy wiedziała, czy miała coś do gadania. I nie wiem, co się dzieje teraz, ale lepiej się przyglądać, żeby to nie była jakaś wewnętrzna przepychanka. Tu chodzi o prąd dla nas wszystkich - dodaje.